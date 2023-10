Sulla spiaggia di La Flor a San Juan del Sur, a sud di Managua

Milano, 6 ott. (askanews) - Oltre un migliaio di tartarughe marine in via di estinzione hanno raggiunto la spiaggia di La Flor a San Juan del Sur, sulla costa pacifica del Nicaragua a sud di Managua, per deporre le uova. Uno spettacolo che ha richiamato decine di turisti.