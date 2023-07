Sri Lanka, autostrada da finire: sradicato l'ultimo esemplare al mondo di legume selvatico

Lo Sri Lanka ha abbattuto quello che potrebbe essere l’ultimo esemplare selvatico di legume conosciuto al mondo per continuare a costruire un’autostrada a quattro corsie. Il ministro dei Trasporti, Bandula Gunawardana ha dichiarato ai giornalisti a Colombo che il governo ha approvato la misura. La leguminosa in questione (Crudia zeylanica) - un albero i cui frutti non vengono mangiati dall’uomo - e stata identificata per la prima volta nel 1868. Nel 2012 e stata dichiarata estinta, fino alla scoperta a sorpresa, nel 2019, di un albero isolato vicino a Colombo.

La pianta, alta otto metri, doveva essere abbattuta nel febbraio 2021 per consentire la costruzione di un’autostrada, suscitando le proteste degli ambientalisti e dell’influente clero buddista del Paese, che lo aveva benedetto per conferirgli una protezione sacra. Il ministro ha spiegato che, secondo uno studio, esistono ancora altri 40 alberi della stessa famiglia, ma non ha fornito dettagli ne sulla loro posizione ne su rapporto citato. «E un crimine aver ritardato la costruzione propagandando il mito che questo fosse l’unico albero del suo genere», ha dichiarato Gunawardana. Secondo l’esponente del governo, bypassare l’albero sarebbe costato 15 miliardi di rupie dello Sri Lanka (50 milioni di dollari) per continuare i lavori necessari a terminare la strada.