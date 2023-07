Spagna, i ministri del partito socialista festeggiano cantando "Pedro" di Raffaella Carrà

Il partito Socialista spagnolo festeggia il risultato elettorale delle elezioni di ieri, 23 luglio. Nei video condivisi dalle pagine ufficiali del partito si vede la ministra alle Politiche territoriali Isabel Rodríguez García e il Ministro della Cultura Miquel Iceta ballare sulle note della canzone di Raffaella Carrà "Pedro". Il riferimento è ovviamente a Pedro Sanchez , leader del partito.

La coalizione di destra, composta da Partito Popolare e Vox non ha ottenuto infatti la maggioranza per governare, aprendo la strada a un possibile (anche se ancora non certo) Sànchez bis.