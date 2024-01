Spagna, personale sanitario in sciopero: centinaia di lavoratori in marcia a Barcellona

(LaPresse) Lavoratori del settore sanitario in protesta a Barcellona. Per questo comparto si tratta della più grande manifestazione indetta finora in Spagna. Centinaia di manifestanti si sono riuniti per chiedere una riduzione dei carichi di lavoro e migliori retribuzioni. Lo sciopero, che va avanti da un mese, coincide con il picco della stagione influenzale e con un'epidemia gastrointestinale.