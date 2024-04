Spagna, inizia la campagna per la dichiarazione dei redditi

In Spagna inzia la campagna del governo per la dichiarazione dei redditi dei lavoratori autonomi e di tutta la cittadinanza. Da questa data è possibile accedere al modulo precompilato dall'amministrazione che il contribuente può accettare se è d'accordo. Secondo i dati dell'agenzia dalle 13 di mercoledì i cittadini hanno confermato oltre 765 mila dichiarazioni, il 5,7% in più rispetto all'anno scorso. (LaPresse)