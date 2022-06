«Civili innocenti sono stati colpiti, le case distrutte, un'intera città distrutta, in cui non c'erano affatto infrastrutture militari. E questo la dice lunga sulla brutalità della guerra di aggressione russa», le parole del cancelliere tedesco Scholz a Irpin, in Ucraina. / Instagram Scholz Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Draghi a Kiev, Zelensky lo riceve: l'incontro - Video