Guerra, la Casa Bianca: «Interrotti i nostri aiuti a Kiev mentre la Russia intensifica gli attacchi»

(Agenzia Vista) Usa, 13 gennaio 2024 "L'assistenza che abbiamo fornito all'Ucraina si è fermata mentre la Russia sta intensificando i suoi attacchi: è fondamentale che vengano approvati nuovi finanziamenti a favore di Kiev”. Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, in riferimento ai negoziati in corso a Washington fra repubblicani e democratici su un pacchetto di aiuti che potrebbe essere legato a una revisione delle misure di sicurezza delle frontiere. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it