Russia, arrivano i volontari dalla Siria per combattere in Ucraina

C'è il video-propaganda della Russia che lo testimonia. L'esercito di Putin potrà contare anche sui volontari siriani per l'invasione in Ucraina. Durante l'ultima riunione con Putin, il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, ha proposto di consegnare i sistemi anti-tank Javelin e Stinger di fabbricazione americana alle forze di Luhansk e Donetsk. Putin ha espresso il suo appoggio alla proposta e ha dichiarato che dovrebbe essere permesso combattere ai volontari che vogliono aiutare le forze russe in Ucraina.