«Di Sassoli resta il ricordo di un uomo per bene, generoso, limpido, allegro, impegnato per i diritti e per i valori europei», così il presidente del Consiglio Regionale della Lombardia Alessandro Fermi che, prima dell’inizio della seduta, ha ricordato il presidente del parlamento europeo David Sassoli scomparso questa notte. Dall’aula si è alzato un lungo applauso al termine del minuto di raccoglimento. (LaPresse)