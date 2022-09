Putin: «Stati Uniti unici ad aver usato armi nucleari»

«I Paesi occidentali hanno ripetuto di essere popoli di libertà e democrazia. Tutto è esattamente il contrario. L'intero ordine mondiale unipolare è intrinsecamente antidemocratico e non libero. È ingannevole e soddisfatto di sé in tutto e per tutto. Gli Stati Uniti sono l'unico paese al mondo ad utilizzare armi nucleari per distruggere la città giapponese di Hiroshima», le parole di Putin nel corso della cerimonia per l'annessione dei territori ucraini. / Kremlin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it