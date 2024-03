Jorit parla con Putin poi la foto insieme, le domande dell'artista italiano al presidente russo

Ciro Cirullo, noto come Jorit , artista di strada italiano, ha avuto un dialogo con il presidente russo Vladimir Putin durante un forum della gioventù a Sochi. Al termine dell'evento, Cirullo ha chiesto a Putin di scattare una foto insieme, citando le "strane cose" che si dicono su di lui in Italia: «Certo, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una persona reale». Successivamente, è stata scattata una foto tra l'artista e il presidente, oltre a una con un giovane africano.