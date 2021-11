È il primo Natale nella Casa Bianca per Jill Biden: ecco come ha scelto di ornare la maestosa residenza. Il tema di quest’anno è "Regali dal cuore", per le festività la first lady ha scelto uno stile molto classico. La "Stanza blu" è quella che colpisce maggiormente: con un enorme abete di 5 metri e mezzo, luci bianche e calze rosse e verdi sul camino. Le decorazioni, fa sapere proprio Jill sui suoi canali social, sono state ispirate alle persone incontrate durante i suoi viaggi nel 2021.