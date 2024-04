Ponte Baltimora, probabilmente morti 6 operai. All'esame i materiali "pericolosi" dentro i container

Il crollo del ponte Francis Scott Key Bridge ha portato alla scomparsa di sei operai. La Guardia Costiera americana ha annunciato la sospensione delle ricerche, presumendo la morte degli operai dispersi, coinvolti in lavori di riparazione sul ponte. Inoltre, emergono dettagli inquietanti su una nave coinvolta nell'incidente, con a bordo tredici container danneggiati contenenti materiali potenzialmente pericolosi. Un documento del governo degli Stati Uniti rivela che alcuni di questi container avevano contenuti che riguardano i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e/o materiali pericolosi (HAZMAT). Una squadra d'élite della Guardia Costiera è attualmente al lavoro per esaminare la minaccia che questi materiali potrebbero rappresentare.