Perù, quattro italiane bloccate su un autobus

Ci sono 4 italiane bloccate in Perù, a bordo di un autobus. Tre delle ragazze sono romagnole, l'altra, invece è di Firenze. Le 4 giovani, tutte tra i 21 e i 30 anni, sono partite da Milano lo scorso 26 novembre e hanno raggiunto il Perù per motivi turistici. Il loro rientro sarebbe in programma a giorni. Al momento, però, sono bloccate sull'autobus che le stava accompagnando in Bolivia, altra tappa del loro viaggio. Una di loro su Instagram ha condiviso dei video che documentano la situazione. Nel Paese sono in corso da giorni proteste per la situazione politica che ha portato allo scioglimento del Parlamento. A bordo, riferisce a LaPresse Laura Monti, assessore del Comune di Cotignola che sta seguendo la vicenda, ci sono anche altri turisti di diverse nazionalità. Le ragazze, assicura Monti, stanno bene, ma sono senza cibo né servizi igienici né soldi. (LaPresse)