Operazione Arctic Shock 24 in Norvegia, il lancio dei paracadutisti americani

Paracadutisti appartenenti alla 11ª Divisione Aviotrasportata dell'esercito degli Stati Uniti, hanno condotto un'operazione in Norvegia nella mattinata del 18 marzo 2024. Il salto fa parte dell'Arctic Shock 24, l'esercitazione congiunto tra Stati Uniti e Norvegia a sostegno della Strategia Nazionale per la Regione Artica nel nord del paese scandinavo, dal 18 al 22 marzo 2024. Arctic Shock include coinvolge circa 130 soldati statunitensi della 11ª Divisione Aviotrasportata e circa 100 soldati delle Forze Armate norvegesi. L'esercitazione è stata organizzata per migliorare le capacità di comando multi-combattente e l'interoperabilità tra le forze statunitensi e norvegesi. Le operazioni sono poi proseguite su terra in un ambiente freddo per testare le competenze e l'impegno degli Stati Uniti a difendere il Nord Europa insieme all'alleato NATO, la Norvegia.