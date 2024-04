Netanyahu: «I volontari della Ong colpiti per errore, in guerra accadono queste cose»

«Purtroppo, negli ultimi giorni si è verificato un tragico caso in cui le nostre forze hanno colpito involontariamente persone innocenti nella Striscia di Gaza. Succede in guerra, indagheremo fino alla fine. Siamo in contatto con i governi e faremo tutto affinché questa cosa non si ripeta". Lo ha detto oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo essere uscito dall'ospedale dov'era ricoverato per un'intervento a un'ernia, ammettendo esplicitamente le responsabilità di Israele nell'attacco a nord di Gaza in cui sono stati uccisi sette operatori umanitari di World Central Kitchen.