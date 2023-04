Mosca bombarda per errore città russa di Belgorod, l'esplosione è impressionante

Un aereo da guerra russo ha bombardato per errore la città russa di, vicino all'Ucraina, provocando un'esplosione e danneggiando alcuni edifici. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass, citando il ministero della Difesa russo. «Mentre un aereo dell'aeronautica militare Sukhoi Su-34 stava sorvolando la città di Belgorod si è verificato uno scarico accidentale di munizioni dell'aviazione», ha dichiarato il ministero della Difesa precisando che il fatto è avvenuto il 20 aprile intorno alle 22.15 ora di Mosca (le 21.15 in Italia). Il governatore regionale di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha dichiarato su Telegram che si è formato un cratere di 20 metri di diametro in una delle strade principali. I feriti sono due, mentre sono state danneggiate quattro auto e quattro appartamenti. Sui fatti è in corso un'indagine.