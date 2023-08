Migranti, Open Arms circondata da barconi nel mar Mediterraneo

(LaPresse) Una nave dell'organizzazione non governativa spagnola Open Arms ha ricevuto delle indicazioni dalle autorità italiane per intervenire nel mar Mediterraneo. Mentre si dirigeva verso il porto di Civitavecchia sono stati segnalati diversi casi di barconi in pericolo. Il rimorchiatore della Ong iberica si è trovato "circondato da una decina di barche in ferro" in condizioni precarie. "Abbiamo dunque effettuato altri sette soccorsi e abbiamo a bordo in questo momento 264 persone, mentre sono ancora diverse le imbarcazioni che necessitano il nostro intervento", ha fatto sapere Open Arms. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE