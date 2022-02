Maltempo da Inghilterra si sposta verso Italia

Dopo il passaggio di Eunice, il nord Europa è alle prese con la tempesta Franklin.

In Francia le autorità hanno lanciato un allarme di colore arancione la scorsa notte in alcuni dipartimenti - le Nord, Pas-de-Calais, Somme e Seine-Maritime -, dove si avverte di restare in casa e di prendere precauzioni, perché Franklin porta venti fino a 100 o 120 km orari, con punte fino a 130, anche se i suoi effetti saranno ridotti rispetto ad Eunice. Sono previste onde alte sulle coste della Manica

La perturbazione nord atlantica raggiungerà nelle prossime ore l'Italia e attraverserà tutto il Paese, portando venti forti fino a burrasca da nord a sud. Attese anche forti mareggiate lungo le coste esposte