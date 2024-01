Londra, agenti sotto copertura arrestano ladri di orologi di valore

Operazione sotto copertura a Londra dove la polizia inglese ha arrestato alcuni rapinatori di orologi di valore. In sette mesi, si è registrato un netto aumento dei furti nel centro di Londra, un bottino che ai ladri è valso quasi 4 milioni di sterline. Come si vede dalle immagini diffuse dalla Metropolitan Police, agenti in borghese hanno pattugliato le principali zone sensibili di Londra come Kensington e Chelsea per contrastare questi furti e assistere le vittime. Il risultato è che tutti i responsabili mostrati nel video hanno dichiarato la loro colpevolezza e sono stati condannati.