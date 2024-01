Le notizie del giorno - 18 gennaio

Guerra in Ucraina, Biden chiede nuovi aiuti a Kiev

Il Pakistan ha risposto agli attacchi, bombardando in Iran. Islamabad afferma di aver condotto raid mirati contro terroristi, ma i media locali riportano la morte di 4 bambini e 3 donne a Saravan.Il presidente Biden sollecita il Congresso a fornire rapidamente nuovi aiuti all'Ucraina, avvertendo delle implicazioni sulla sicurezza di USA e NATO. Un attacco russo a Kharkiv provoca la morte di una donna. Droni di Kiev intercettati su Mosca e missili su Belgorod.Un'operazione antimafia della Guardia di finanza coinvolge Sicilia, Campania, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Oltre 120 finanzieri eseguono un'ordinanza di custodia cautelare contro 15 indagati, accusati di associazione mafiosa, usura, traffico di droga e riciclaggio di denaro.Ricercatori cinesi isolarono e mapparono il Covid-19 alla fine di dicembre 2019, almeno due settimane prima che Pechino rivelasse al mondo i dettagli del virus mortale: lo rivela in esclusiva il Wall Street Journal, dopo aver esaminato i documenti che il Dipartimento della Sanità americano ha ottenuto da una commissione della Camera.Oggi l'autopsia di Maria Antonietta Panico, la 42enne ex candidata di centrodestra trovata morta dall'ex marito. Sul cadavere non ci sarebbero ferite da taglio né tracce di soffocamento. La donna aveva una figlia di 16 anni che vive con il padre. Il suo ultimo compagno aveva il divieto di avvicinamento.Stasera in Arabia Saudita la sfida della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Fiorentina. Domani tocca a Inter e Lazio. Oggi cinque gli italiani in campo per il secondo turno degli Australian Open di tennis: Sonego, Zeppieri, Trevisan, Paolini e Cocciaretto