Kadyrov smentisce: «Non sono gravemente malato, il dispositivo al collo? Serve per pregare»

Kadyrov non è gravemente malato. Il leader ceceno impegnato con i suoi uomini nella guerra in Ucraina al fianco di Putin avrebbe smentito le voci circolate sul suo conto in un video divulgato online. Nel video l'uomo dice di non avere problemi di salute e mostra un dispositivo elettronico, dicendo che il dispositivo elettronico che porta al collo non è un dispositivo medico (come molti avevano creduto) ma un oggetto che serve per pregare, un "conta-preghiere".