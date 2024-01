Israele, colpiti diversi obiettivi di Hezbollah in Libano

Il conflitto in Medioriente entra nel quarto mese e si allarga. Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno scritto su Telegram di aver "colpito numerosi obiettivi di Hezbollah in Libano" nel corso della notte. "I jet da combattimento hanno centrato un complesso militare di Hezbollah nell'area di Marwahin". Sono stati inoltre colpiti un lanciarazzi e un'infrastruttura ad Ayta ash Shab. In precedenza, le Idf hanno confermato che una raffica di razzi di Hezbollah ha danneggiato una base aerea strategica nel nord di Israele. Le Idf si sono rifiutate di commentare l'entità dei danni alla base aerea di Mt Meron, che dista meno di 10 chilometri dal confine con il Libano.