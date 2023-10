Israele, decine di voli cancellati all'aeroporto di Tel Aviv

Decine di voli da e per l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, compresi quelli diretti a molte capitali europee, sono stati cancellati. Questa situazione riguarda rotte verso città come Bruxelles , Berlino, Varsavia, New Delhi, Francoforte e Vienna, tra altre, fino all'alba di domenica. Viaggi in partenza per diverse destinazioni italiane, tra cui Roma , Milano, Bergamo e Venezia, sono stati annullati. Attualmente, l'unico volo confermato per l'Italia è un volo di El Al Israel Airlines in partenza per la capitale alle 21.