Iran invoca a Onu diritto ad autodifesa: «Non avevamo scelta»

L'Iran "non ha avuto altra scelta che esercitare il proprio diritto all'autodifesa". Così l'ambasciatore iraniano all'Onu, Saed Iravani, durante la riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza Onu. "Il Cds ha mancato al suo dovere di mantenere la pace e la sicurezza internazionale" non condannando l'attacco israeliano del 1 aprile contro il consolato iraniano a Damasco, e "in queste condizioni, la Repubblica islamica non ha avuto altra scelta che esercitare la sua diritto all'autodifesa", ha commentato. Il rappresentante permanente israeliano presso le Nazioni Unite Gilad Erdan ha invece esortato il Consiglio di Sicurezza dell'Onu a imporre "tutte le sanzioni possibili" contro l'Iran dopo gli attacchi senza precedenti di ieri notte a Israele. "Cosa accadrebbe se l'Ayatollah Khamenei avesse potuto lanciare una bomba nucleare ieri sera? È questo il mondo in cui vogliamo vivere? Abbiamo bisogno di un mondo guidato da Churchill, non da Chamberlain" ha detto Erdan al Consiglio Onu rivolgendosi ai ai firmatari del JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action, accordo nucleare tra l'Iran e le potenze mondiali).