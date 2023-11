Iniziata la tregua Israele-Hamas, camion con aiuti entrano a Gaza

Camion carichi di carburante e di aiuti sono entrati nella Striscia di Gaza dall'Egitto dopo l'entrata in vigore della tregua tra Israele e i combattenti palestinesi di Hamas. È iniziato lo stop ai combattimenti di quattro giorni, con il rilascio di ostaggi in cambio di prigionieri; è la prima tregua importante in sette settimane di guerra che hanno causato migliaia di vittime.La colonna è entrata a Gaza circa un'ora e mezzo dopo l'inizio della tregua, verso le 8.30 locali (7.30 in Italia).