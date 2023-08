Incendi Hawaii, oltre 100 morti. Biden presto in visita







Gli incendi devastanti sull'isola di Maui, Hawaii, hanno causato 106 morti confermati anche dalla CNN. Il governatore Josh Green ha ammesso le difficoltà nell'identificazione delle vittime, riconoscendo che potrebbe volerci settimane per completare questa fase. Fino a ora, solo cinque delle 106 vittime sono state identificate. Le autorità di Maui stanno chiedendo alle famiglie in attesa di notizie sui dispersi di fornire campioni di DNA per assistere nell'identificazione. Centinaia di soccorritori, tra cui cani addestrati per la ricerca di cadaveri, stanno lavorando tra le ceneri delle case e delle aziende distrutte dalle fiamme.