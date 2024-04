Incanto sull'Oceano: messicani affollano la costa del Pacifico per l'eclissi solare

Messicani provenienti da tutto il Paese si sono radunati a Mazatlan, sulla costa del Pacifico, per assistere a una rara eclissi totale di sole che li ha immersi in un'oscurità completa. "È stato magico, letteralmente. Quando lo vedi, non ci credi. Pensi di essere in un film apocalittico," dice un locale.