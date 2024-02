La Russia ha sviluppato un nuovo simulatore di esplosione nucleare

Gli scienziati dell'Accademia Militare di Supporto Logistico Generale dell'Armata A.V. Khrulev hanno brevettato un nuovo simulatore di esplosione nucleare terrestre. «Questa invenzione mira a migliorare l'addestramento delle unità dell'Esercito in condizioni di utilizzo di armi nucleari» secondo la descrizione del brevetto riportata dall'agenzia russa TASS. L'obiettivo del modello utile è fornire una simulazione visiva degli effetti di un'esplosione nucleare terrestre, inclusi l'onda d'urto, il lampo luminoso e la nuvola di polvere a forma di fungo. Il dispositivo sarà utilizzato durante esercitazioni e sessioni pratiche con unità militari per rafforzare la preparazione delle Forze Terrestri a operazioni belliche in contesti nucleari. Gli scienziati hanno sottolineato che in precedenza era stato utilizzato un simulatore di esplosione nucleare, l'IU-59, che ora è considerato obsoleto, non è più prodotto industrialmente e i modelli esistenti sono esauriti e strettamente vietati per l'uso.