Sblocco grano Ucraina, Guterres: «Accordo raggiunto è per il mondo»

(Agenzia Vista) Istanbul, 22 luglio 2022 "E non ci siano dubbi che questo è un accordo per il mondo. È un grande sollievo per i Paesi in via di sviluppo sull'orlo della bancarotta e le persone più vulnerabili sull'orlo della carestia. E per aiutare a stabilizzare i prezzi alimentari globali, che sarebbero già a livelli record anche prima del mondo, un incubo per i paesi in via di sviluppo. In particolare, l'iniziativa che abbiamo appena firmato offre vantaggi per volumi significativi di esportazioni alimentari commerciali da tre porti ucraini chiave nel Mar Nero", le parole del segretario generale dell'Onu Guterres a Istanbul per la firma dell'accordo sullo sblocco del grano ucraino tra Russia e Ucraina. / Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev