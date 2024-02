Germania, venerdì di disagi in per lo sciopero dei trasporti pubblici

In Germania dopo un giovedì di disagi per lo sciopero del personale degli aeroporti, con decine di voli cancellati, arriva il maxi sciopero dei trasporti, sempre indetto dal sindacato Verdi, per chiedere migliori condizioni salariali. Si prevede che più di 90.000 lavoratori di oltre 132 aziende locali che gestiscono autobus, tram e metropolitana aderiranno alla protesta. I treni a lunga percorrenza e quelli regionali gestiti dalla Deutsche Bahn, che ha scioperato la scorsa settimana, non saranno interessati. Nelle immagini da Berlino si vedono stazioni chiuse e fermate dei bus deserte.

La vicepresidente dei Verdi, Christine Behle, ha dichiarato che il sindacato sta cercando di ottenere una settimana lavorativa di 35 ore senza perdite salariali, nel tentativo di rendere i posti di lavoro più attraenti per i lavoratori. Molti operatori segnalano infatti fino al 20-30% di posti non occupati, carenza che pesa sui dipendenti sovraccarichi.

La protesta del venerdì è solo l'ultima di una serie nel Paese che ha colpito i pendolari causando forti disagi negli spostamenti nelle ultime settimane.