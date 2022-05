Ucraina, soccorritori rianimano gatto rimasto intossicato in un edificio in fiamme

Nelle immagini provenienti da Uman, in Ucraina, i soccorritori rianimano un gatto rimasto intossicato in un incendio che ha colpito un edificio di 5 piani. i sono anche loro tra le vittime silenziose dell'invasione russa. Nelle scorse settimane più di 102.500 animali sono stati evacuati dai treni Ukrzaliznytsia. Lo fa sapere su Telegram l'azienda statale che gestisce il trasporto ferroviario in Ucraina. Per lo più si tratta di cani e gatti, ma tra gli animali evacuati - fa sapere l'azienda - «ci sono volpi e maiali domestici, iguane, boa, procioni, donnole, furetti, visoni, anatroccoli, lumache, tartarughe e pesci d'acquario». «Gli ucraini non lasciano coloro che amano», sottolinea Ukrzaliznytsia, ricordando che «il trasporto degli animali con i treni di evacuazione è gratuito. Per i voli di linea, bisogna lasciare alla biglietteria la ricevuta del bagaglio e portare i documenti dell'animale domestico».

/ ДСНС України Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it