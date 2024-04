Fine Ramadan 2024 a Milano, Imam Shwaima: «Salvini venga a trovarci, cambierà idea su di noi»

“Io dico a Salvini che di sicuro se lascia il pregiudizio e viene a incontrare la comunità islamica, se sente da vicino e vive dei momenti con noi, cambierà idea di quello che dice”. È questo l'invito lanciato al leader della Lega e Vicepremier, Matteo Salvini, da Ali Abu Shwaima, presidente del Centro islamico di Milano e Lombardia e Imam della moschea Al-Rahman di Segrate, nel milanese poco dopo la preghiera di Eid al-fitr che segna la fine del mese di Ramadan. “Mia opinione è che una società democratica deve trattare tutti i cittadini allo stesso livello, che le minoranze anche devono avere lo stesso diritto della maggioranza. Grazie a Dio anche queste polemiche che sono state nella provincia di Milano, sono finite e io anche ho fiducia che il sindaco tornerà sulla sua decisione ragionando in modo da essere il primo cittadino per tutti”, ha proseguito l'Imam. Rispondendo poi a una domanda sugli episodi che hanno portato all'espulsione dell'Imam di una una moschea milanese, Shwaima ha detto: “Ma l'integralismo cosa vuol dire? L'integralismo, la parola non mi piace perché integralismo se vuol dire che uno tiene alla sua religione completamente è un conto, perché bisogna essere coerenti ma se intende integralismo del senso non rispettare gli altri oppure non accettare altri come credono, come pensano, come è così questo no. L'Islam, anzi, nel corano dice che non c'è costrizione nella religione quindi uno crede quello che vuole poi guardiamo a Dio chi ha ragione”. (LaPresse)