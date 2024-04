Ex vescovo si sposa in chiesa, la storia di Xavier Novell e di Silvia Caballol

La straordinaria storia di Xavier Novell, l'ex vescovo della diocesi di Solsona, in Catalogna, che ha fatto notizia lasciando il ministero nel 2021 per amore. Dal suo matrimonio civile con Silvia Caballol, passando per la nascita dei loro gemelli, fino alle recenti nozze in Chiesa autorizzate dal Papa Francesco.