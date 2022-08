Eurotunnel, passeggeri evacuati a piedi dopo lo stop del treno: «Esperienza terribile»

Decine di persone sono rimaste bloccate per ore ieri sera all'interno del tunnel della Manica dopo che un treno per trasporto passeggeri e veicoli da Calais a Folkestone si è fermato per un allarme a bordo. Sui media britannici sono state diffuse immagini in cui i passeggeri del servizio Eurotunnel Le Shuttle vengono evacuati attraverso una galleria di emergenza dopo aver dovuto abbandonare le loro auto. Alcuni di loro hanno raccontato il loro disagio parlando di «esperienza terribile». Sono stati poi trasferiti su un treno sostitutivo e portati al terminal di Folkestone nella contea inglese del Kent. Un portavoce di Eurotunnel ha detto che i servizi sono tornati alla normalità. Questi incidenti di solito sono molto più comuni sui treni che trasportano camion rispetto a quelli con auto private.