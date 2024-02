Esercitazione Nato, i marines americani in Norvegia si addestrano sulla neve

I marines americani sono nel nord della Norvegia per testare la loro prontezza al combattimento sulla neve in vista di esercitazioni congiunte su larga scala con le loro controparti della Nato. Le prossime esercitazioni, annunciate come "Nordic Response 24", riuniranno circa 20.000 soldati Nato e svedesi nell'Artico come parte della più grande esercitazione militare dell'alleanza di difesa guidata dagli Stati Uniti dai tempi della Guerra Fredda, progettata per testare le sue difese in condizioni di emergenza. A poche centinaia di chilometri il conflitto in Ucraina.