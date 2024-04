Eclissi solare, l'ombra del sole sulla Terra vista dallo spazio

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2024 Ecco le immagini satellitari del Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) che hanno catturato l'ombra della luna che si muove sopra il Messico, gli Stati Uniti e il Canada durante l'eclissi solare totale di lunedì 8 aprile. / X Cira Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev