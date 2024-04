Eclissi solare totale 2024, negli Stati Uniti sale l'attesa: i video del sole "oscurato" nel 2017 diventano virali

È febbre da eclissi negli Stati Uniti. Domani, 8 aprile 2024 è attesa un eclissi solare da record: tra le 15:42 e le 20:52 del tempo universale coordinato il sole si oscurerà in pieno giorno a causa del "passaggio" della Luna: un fenomeno che è stato definito "l'evento astronomico del millennio".

In tanti ricordano l'ultima eclisse totale in Nordamerica che si era verificata nel 2017 e hanno condiviso i loro video dell'evento in attesa di vedere quella di domani.

Secondo gli esperti l'evento astronomico potrebbe durare anche 4 minuti in alcune zone, rendendola una delle eclissi più lunghe degli utlimi anni.



Il fenomeno sarà ben visibile in Usa, Canada e Messico ed è attesissimo negli Stati Uniti dove c'è chi ha prenotato da mesi soggiorni e vacanze nei luoghi dove si potrà osservare meglio l'eclisse per godere dello spettacolo. Zone come Bandera (Texas) e Buffalo (New York) sono invase di turisti, con prezzi più che triplicati negli hotel. In Italia l'eclisse non sarà visibile ma potrà essere seguita in diretta streaming.