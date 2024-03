Donna incastrata a testa in giù nella saracinesca di un negozio

Una donna è rimasta sospesa a testa in giù dopo che il suo cappotto si è impigliato nella saracinesca di sicurezza di un negozio. Le immagini arrivano dalle telecamere di video sorveglianza del negozio "Best One" a Tonteg, vicino a Cardiff in Galles . La signora era in attesa che il punto vendita aprisse quando la saracinesca elettrica si è alzata agganciando la giacca della donna. La signora è rimasta appesa per qualche secondo prima che un dipendente del negozio accorresse in suo soccorso. La signora non ha riportato fortunatamente ferite.