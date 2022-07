Trump: «Cambiamento climatico? Avremo più case sulla spiaggia, abbiamo problemi più gravi»

«Abbiamo problemi più gravi del global warming, dobbiamo preoccuparci del nuclear warming. Gli oceani si alzeranno nei prossimi 300 anni? Abbiamo problemi più gravi. Avremo più case sulla spiaggia, non mi pare un problema». Così Donald Trump in un comizio in alaska. MAGA Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it