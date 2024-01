Danimarca, la regina Margrethe II abdica: la reazione dei sudditi

La reginadella Danimarca ha annunciato a sorpresa durante il suo discorso di Capodanno che abdicherà in favore del figlio, Frederik, entro due settimane. Questo avvenimento segna la fine di una consuetudine centenaria, poiché è la prima volta dal 1523 che un monarca danese si dimette prima della morte. La regina Margrethe, conosciuta come "Daisy" in Danimarca, è stata una figura popolare, anticonformista e apprezzata per la sua personalità informale. Frederik, il figlio, è considerato maturo e preparato per il ruolo e diventerà re senza una cerimonia formale di incoronazione. Ecco il pensiero dei sudditi intervistati a Copenaghen.