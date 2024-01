Cuba, il prezzo della benzina aumenterà di oltre il 500%

A partire dal 1 febbraio, il prezzo della benzina a Cuba subirà un aumento significativo del 500%. Il costo per litro passerà da 25 pesos cubani (0,20 centesimi di dollaro) a 132 pesos (1,10 dollari), rappresentando un aumento del 528%. Il ministro delle Finanze e dei Prezzi, Vladimir Regueiro, ha annunciato questa decisione come parte delle misure del governo per affrontare la crisi economica nel paese. Il governo cubano, che sovvenziona la maggior parte dei servizi e dei beni di base, ha adottato queste misure a dicembre, cercando di mitigare la contrazione del PIL del 2% nel 2023 e l'inflazione del 30%. La decisione riflette la necessità di affrontare la sostenibilità economica, poiché il prezzo del carburante a Cuba è stato considerato il più basso al mondo. Il ministro dell'Economia, Alejandro Gil, ha dichiarato che mantenere prezzi "sovvenzionati" per il carburante non era più sostenibile per il paese: «Il Paese non può mantenere il prezzo del carburante, che è il più economico del mondo se confrontato con i prezzi di altri Paesi».