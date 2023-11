Crociera travolta dalla tempesta in Gran Bretagna, oltre 100 feriti

Centinaia di persone sono rimaste ferite dopo che una terribile tempesta ha fatto virare su di un lato una nave da crociera diretta in Gran Bretagna. Partita per una vacanza di due settimane alle Isole Canarie, la nave «Spirit of Discovery» è dovuta rientrare nel Regno Unito a causa del maltempo, ma un incidente ha complicato le cose.