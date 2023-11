Corea del Nord, un satellite ha osservato anche Roma

Un satellite di ricognizione della Corea del Nord ha fotografato la Casa Bianca, il Pentagono e anche Roma tra il 25 novembre e oggi, come riportato dall'agenzia di stampa statale nordcoreana, la Kcna. Le immagini sono state esaminate dal leader Kim Jong-un come parte dei preparativi per l'operazione del satellite da ricognizione 'Malligyong-1' prima dell'inizio della sua missione ufficiale, la stazione navale Norfolk e il cantiere navale di Newport News in Virginia, identificando quattro portaerei nucleari statunitensi e una britannica. Il lancio del satellite da ricognizione il 21 novembre ha portato alla Corea del Sud a sospendere parzialmente l'accordo militare con il Nord, innescando una serie di tensioni bilaterali con minacce di violazioni dell'intero accordo da entrambe le parti.