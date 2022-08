Cina, la siccità arriva ai piedi della statua gigante del Budda

In Cina la grande siccità ha colpito vari fiumi, sta asciugando alcuni corsi d'acqua, anche tratti del Fiume Azzurro (Yangtze), con ripercussioni sull'energia idroelettrica, sui trasporti e sulle attività di grandi aziende, alcune costrette a sospendere le operazioni. Lo riporta il Guardian, ricordando che venerdì è scattato l'allarme siccità in tutto il gigante asiatico con la previsione che le ondate di calore che hanno colpito il sudovest non diano tregua nelle prossime settimane. Si parla di «situazione grave» nella provincia di Sichuan, dove l'energia idroelettrica rappresenta la fonte principale. Ieri il governo della provincia ha dichiarato il livello più alto di allerta. La siccità è arrivata anche ai piedi della statua gigante del Budda.

