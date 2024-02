Caldo record negli Stati Uniti e Canada, allarme per le "montagne russe" climatiche

Questa settimana, sia negli Stati Uniti che in Canada , sono stati infranti numerosi record di caldo per il mese di febbraio, con temperature che hanno raggiunto livelli estivi. Città come Saint-Louis nel Missouri, Minneapolis e Saint-Paul nel Minnesota, e Dallas in Texas hanno registrato temperature eccezionalmente alte, con Dallas che ha toccato quasi i 33°C. Anche in Quebec e Ontario, in Canada, si sono verificati record di caldo, con Montreal che ha registrato 15°C, il più alto mai rilevato per questa data. Questi eventi sono accompagnati da avvisi per ile da previsioni di bruschi cambi di temperatura, descritti come "montagne russe" dal National Weather Services (NWS). Ad esempio Chicago ha sperimentato il giorno più caldo per il mese di febbraio, con temperature attorno ai 20°C, ma si prevede un'imminente e drastica discesa sotto lo zero, anticipando un cambiamento meteorologico "assolutamente brutale".