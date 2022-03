Ucraina, Borrell: «Fallimento per la Russia, in un mese non sono stati in grado di spostarsi di 200 chilometri dalle loro basi»

«Un mese di guerra, sei milioni di persone evacuate, metà dei bambini ucraini evacuati. I russi hanno tentato una rapida conquista e ora stanno massacrando le persone. Da un punto di vista militare, è un grande fallimento per la Russia. Un mese di combattimenti e non sono stati in grado di spostarsi più di 200 chilometri dalle loro basi logistiche», così l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Borrell prima del Consiglio Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

