Bce, i tassi d’interesse restano invariati

ROMA (ITALPRESS) - I tassi d’interesse nell’Eurozona non scendono. Anche nella riunione di marzo, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di mantenerli invariati. Rispetto a gennaio, quando si era svolto l’ultimo incontro del Board della Bce, l’inflazione è diminuita ulteriormente. Nelle ultime proiezioni è stata rivista al ribasso, in particolare per il 2024, principalmente per effetto del minore contributo dei prezzi dell’energia.

