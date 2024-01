Barcellona, chiude dopo 60 anni lo storico cinema "Comedia"

(LaPresse) Chiude uno degli ultimi cinema del centro di Barcellona, lo storico cinema "Comedia" situato sul lussuoso Passeig de Gracia, il Miglio d'Oro di Barcellona. Gli attuali affittuari, la catena di cinema "Yelmo", hanno deciso di non rinnovare il contratto a causa della scarsa affluenza di pubblico. Il cinema, aperto da 60 anni, non dovrebbe riaprire come cinema. È invece più probabile che venga occupato da qualche esercizio commerciale.