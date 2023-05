Australia, donna dispersa nella foresta sopravvive per 5 giorni con vino e caramelle

(LaPresse) Lillian Ip, 48 anni, era dispersa in una foresta dello Stato di Victoria, a sud dell'Australia. La donna ha trascorso cinque giorni in mezzo ai boschi, sopravvivendo grazie a vino e caramelle. Lillian si trovava in gita quando la sua auto si è impantanata nel fango in un punto in cui non poteva chiamare i soccorsi e al tempo stesso non poteva muoversi e camminare per problemi di salute. La 48enne, avvistata dai servizi di emergenza e dalle forze dell'ordine, ha poi spiegato di essere astemia: la bottiglia di vino che aveva con se l'avrebbe dovuta regalare alla madre.

